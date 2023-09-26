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26 сентября, 20:00

Город

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

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Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

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Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Новую поликлинику готовят к открытию в Бабушкинском районе. Недавно там построили еще и большую площадку для тренировки собак, которая стала частью парка Яуза.

На популярном прогулочном маршруте между Парком Горького и "ГЭС-2" в ближайшее время должны открыть новый мост. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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