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26 сентября, 19:45

Экономика

Столичные фабрики стали производить на 13% больше мебели

Столичные фабрики стали производить на 13% больше мебели

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Столичные фабрики стали выпускать больше мебели. Так, производство увеличили на 13% за первое полугодие, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы.

Оборот мебельных компаний города вырос на 45%, превысив отметку в 12 миллиардов рублей. Всего в городе 90 производственных площадок. Там выпускают корпусную и мягкую мебель для офиса и дома, предметы интерьера, детскую мебель и другое.

Развитие производства в Москве началось после ухода иностранных брендов с российского рынка. Столичные компании активно осваивают освободившиеся ниши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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