ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов вечером 26 сентября. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, притормаживают водители на Осташковской улице – от Извилистого проезда до проезда Шокальского. Также тяжело проехать по Волгоградскому проспекту в сторону области – от Новоостаповской улицы до Люблинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.