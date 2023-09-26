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26 сентября, 18:15

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ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов вечером 26 сентября

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов вечером 26 сентября

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ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов вечером 26 сентября. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, притормаживают водители на Осташковской улице – от Извилистого проезда до проезда Шокальского. Также тяжело проехать по Волгоградскому проспекту в сторону области – от Новоостаповской улицы до Люблинской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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