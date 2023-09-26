26 сентября, 14:50Город
Территории около 60 столичных транспортных объектов благоустроят в 2023 году
Территории около 60 транспортных объектов благоустроят в течение 2023 года. Речь идет о пространствах у станций метро, БКЛ, МЦД и городских вокзалов.
Мастера создают не только пешеходные зоны, но и транспортные маршруты около новых станций и уже существующих. Также специалисты озеленяют пространства и строят детские площадки.
Какие территории около станций уже благоустроили в 2023 году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.