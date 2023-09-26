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26 сентября, 07:15

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Ликсутов отметил, что столичные заторы стали сокращаться после запуска МЦД-3 и МЦД-4

Ликсутов отметил, что столичные заторы стали сокращаться после запуска МЦД-3 и МЦД-4

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Московские автомобильные заторы сокращаются. Как рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала 2023 года машин на улицах стало меньше на 6%, а продолжительность заторов в 8 и 10 баллов сократилась вдвое.

Отмечается, что сокращение количества заторов связано с запуском МЦД-3 и МЦД-4: на поезда пересели те граждане, кто раньше ехал в столицу из области на машине. Об этом – в эфире телеканала "Москва 24".

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