Ликсутов отметил, что столичные заторы стали сокращаться после запуска МЦД-3 и МЦД-4

Московские автомобильные заторы сокращаются. Как рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала 2023 года машин на улицах стало меньше на 6%, а продолжительность заторов в 8 и 10 баллов сократилась вдвое.

Отмечается, что сокращение количества заторов связано с запуском МЦД-3 и МЦД-4: на поезда пересели те граждане, кто раньше ехал в столицу из области на машине. Об этом – в эфире телеканала "Москва 24".