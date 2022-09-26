Новости часа: именем Жириновского назвали улицу на западе Москвы

Именем Жириновского назвали ранее безымянную улицу на западе Москвы, сообщили в мэрии.

"Аэрофлот" с 1 октября возобновит рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Россия не будет выдвигать свой фильм на "Оскар" в этом году, заявил президиум Киноакадемии РФ.