Жители Таганского района осмотрели первый дом, построенный по программе реновации

Первый в Таганском районе дом, построенный по программе реновации, осмотрели будущие жильцы. Люди переедут в новые квартиры из пятиэтажек на Нижегородской и 2-й Дубровской улиц.

Дом трехсекционный, пятнадцатиэтажный. Все квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах предусмотрели комнату для консьержа, колясочную и место для хранения уборочного инвентаря.

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