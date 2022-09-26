Новая детская площадка появилась в Северном районе столицы

Новая детская площадка с игровым комплексом появилась в Северном районе столицы. Проект по благоустройству реализовали в рамках московской программы "Мой район".

Жители обратились с просьбой усовершенствовать технически устаревшую старую площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.