Москвичей пригласили на реконструкцию съемок советских фильмов в "Музеоне"

В рамках фестиваля "Москва 2030" в "Музеоне" три раза в день проходят реконструкции съемок знаменитых советских фильмов. Гости могут сыграть роль в эпизодах картин "Бриллиантовая рука", "Летучая мышь", "Карнавал", "Берегись автомобиля", "Формула любви" и "Гостья из будущего".

Съемки проходят в декорациях старого города под руководством профессиональных режиссеров, операторов, костюмеров и гримеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.