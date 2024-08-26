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26 августа, 18:00

Город

Москвичей пригласили на реконструкцию съемок советских фильмов в "Музеоне"

Москвичей пригласили на реконструкцию съемок советских фильмов в "Музеоне"

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В рамках фестиваля "Москва 2030" в "Музеоне" три раза в день проходят реконструкции съемок знаменитых советских фильмов. Гости могут сыграть роль в эпизодах картин "Бриллиантовая рука", "Летучая мышь", "Карнавал", "Берегись автомобиля", "Формула любви" и "Гостья из будущего".

Съемки проходят в декорациях старого города под руководством профессиональных режиссеров, операторов, костюмеров и гримеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваликультуравидеоРоман КарловАлина Терещенкова
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