Новости часа: около 3,5 млн человек посетили мероприятия Московского урбанфорума

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 3,5 миллиона человек посетили мероприятия Московского урбанфорума в "Лужниках", "Зарядье", Гостином Дворе и "Манеже". Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

Промывка дорог и тротуаров с шампунем прошла в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Площадки для катания на роликах, самокатах и скейтбордах оборудовали в 15 парках Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.