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Спорт

Новости часа: около 3,5 млн человек посетили мероприятия Московского урбанфорума

Новости часа: около 3,5 млн человек посетили мероприятия Московского урбанфорума

Дороги и тротуары в Москве помыли с шампунем

Посетителям МУФ-2023 в "Лужниках" предложили попробовать себя в роли актеров

Жителям столицы рассказали о строительстве южного участка МСД внутри МКАД

ЦОДД предупредил об увеличении количества машин в столице на 15–17%

Новости часа: более 2 млн поездок совершили пассажиры МЦД-3

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 в "Лужниках" в ближайшие дни

Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы

Москвичам рассказали, когда завершится строительство южного участка МСД внутри МКАД

Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 в "Лужниках" 26 и 27 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 3,5 миллиона человек посетили мероприятия Московского урбанфорума в "Лужниках", "Зарядье", Гостином Дворе и "Манеже". Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

Промывка дорог и тротуаров с шампунем прошла в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Площадки для катания на роликах, самокатах и скейтбордах оборудовали в 15 парках Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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