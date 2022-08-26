Фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве

В Москве на Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня". В этом году фестивалю 15 лет, и он входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Впереди – десять вечеров, на которых выступят российские и зарубежные военные музыканты.

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