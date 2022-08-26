В Москве открылся международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль собрал в три раза больше гостей, чем в прошлом году. Он открылся вечером 26 августа. Красочная церемония прошла у Московского театра мюзикла – это бывшее здание кинотеатра "Россия".

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