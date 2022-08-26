Фестиваль "Спасская башня" открылся на Красной площади

На Красной площади стартовал юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он будет продолжаться 10 дней до 4 сентября. В мероприятии примут участие российские, а также зарубежные оркестры и творческие коллективы, в том числе из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.

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