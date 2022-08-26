Юбилейный 15-й военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" продлится до 4 сентября

Фестиваля "Спасская башня" на протяжении 15 лет собирает множество зрителей. Об этом на своей странице в телеграме написал Сергей Собянин. До 4 сентября у стен Кремля будет звучать музыка в исполнении творческих коллективов из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Таиланда.

РФ представят оркестры всех силовых ведомств, отметил мэр столицы. Он также напомнил, что в 2022 году еще одной площадкой фестиваля стала ВДНХ – там проходит дневная программа. В Центре национальных конных традиций можно увидеть представления всадников. Гостей Выставки ждут выступления российских и иностранных участников основной площадки фестиваля. Послушать музыку "Спасской башни" можно также в парках, скверах и на ж/д вокзалах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.