Новости часа: зона отдыха "Серебряный бор – 2" закрыта для купания из-за плохих проб воды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зона отдыха "Серебряный бор – 2" закрыта для купания из-за плохого качества воды, сообщил Роспотребнадзор.

Два человека погибли, трое пострадали при лобовом столкновении двух машин в Подмосковье, сообщили в МВД.

В Москве завершилось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами, рассказали организаторы.