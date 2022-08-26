Парк в виде оренбургского платка можно увидеть на фестивале исторических садов в Царицыне

Зеленая шахматная доска, парк в виде оренбургского платка и растения из эпохи Петра I – все это можно увидеть на фестивале исторических садов. В Царицыне проходит фестиваль исторических садов. Гости могут оценить десять ландшафтных композиций – пять больших и пять маленьких.

Также в программе – лекции, экскурсии и концерты. О фестивале подробнее – в эфире телеканала Москва 24.