Загруженность магистралей Москвы к концу августа вырастет до 8 баллов. Сложнее всего будет в последние выходные августа и 1 сентября.

Подготовка к школе наложилась на возвращение людей из отпусков. В аэропортах пассажиры уже пожаловались на огромные очереди у стоек регистрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.