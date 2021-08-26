Москва 24 запустила новую рубрику "Отрадное зрелище"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Так, у "Лужников" до конца года появятся центры самбо и бокса. Это не просто тренировочные площадки, а спортивные объекты международного уровня.

Площадь здания – 45 тысяч квадратных метров. В нем будет зеркальный наклонный потолок с оптическим эффектом. Это значит, что наблюдать за соревнованиями зрители смогут даже с улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.