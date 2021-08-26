Москва компенсирует предпринимателям расходы на профилактику коронавируса – Сергунина

Столичные власти выделили миллиард рублей на компенсацию расходов предпринимателей на профилактику распространения коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Воспользоваться поддержкой смогут предприятия из сферы общепита и развлечений, учреждения образования, культуры и спорта, кинотеатры и салоны красоты, а также санитарно-курортные организации и те, что занимаются ремонтом предметов личного потребления.

Для этого с 1 по 30 сентября необходимо подать соответствующую заявку на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.