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Новости

26 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Фестиваль "Гидрофлай Фест" стартовал в Измайловском парке 26 июля

Фестиваль "Арт-бульвар" открылся на Тверском бульваре 24 июля

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Собянин: в "Коломенском" будет создано уникальное современное пространство

"Мой район. Новости": главный дом усадьбы Соллогуба на Пресне будет отреставрирован

Гостей фестиваля "Театральный бульвар" научили танцевать канкан

"Сити": топ-3 летних десертов в московских ресторанах

Новости часа: реабилитация "Коломенского" полностью завершится к 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

В 2024 году завершится первый этап масштабного благоустройства музея-заповедника "Коломенское". Там обновят набережную Москвы-реки, а еще разобьют свадебный сад с площадкой для церемоний на воде.

Пьяный мужчина дважды за день пытался похитить младенца в Москве – сначала из коляски, а потом из рук матери. Расследование инцидента контролируют в Следственном комитете.

Прокуратура ТиНАО выясняет обстоятельства падения ребенка со второго этажа в одном из местных торговых центров. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Как уточняется, шестилетний мальчик оказался без присмотра взрослых рядом с эскалатором. В итоге не удержался и пролетел целый этаж. Ребенка госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

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