Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

В 2024 году завершится первый этап масштабного благоустройства музея-заповедника "Коломенское". Там обновят набережную Москвы-реки, а еще разобьют свадебный сад с площадкой для церемоний на воде.

Пьяный мужчина дважды за день пытался похитить младенца в Москве – сначала из коляски, а потом из рук матери. Расследование инцидента контролируют в Следственном комитете.

Прокуратура ТиНАО выясняет обстоятельства падения ребенка со второго этажа в одном из местных торговых центров. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Как уточняется, шестилетний мальчик оказался без присмотра взрослых рядом с эскалатором. В итоге не удержался и пролетел целый этаж. Ребенка госпитализировали, он в тяжелом состоянии.