Почти 60 столичных зданий с колоннами отреставрировали с 2015 года по программе капремонта

Почти половину зданий в Москве, которые вошли в программу капитального ремонта, уже привели в порядок. Известно, что с 2015 года почти 60 столичных зданий с колоннами отреставрировали по программе капремонта многоквартирных домов. Чтобы придать им первоначальный облик, строители использовали самые современные технологии.

Отмечается, что дома уникальны, так как построены по индивидуальным проектам. Специалисты расчищали и промывали кирпичную кладку, обрабатывали специальным составом фасад, штукатурили открытые поверхности. Кроме того, они восстанавливали колонны и карниз, в том числе привели в порядок балконы и цоколь.

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