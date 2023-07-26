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26 июля, 22:30

Город

Городские инновационные проекты представят москвичам в Гостином дворе в рамках МУФ

Городские инновационные проекты представят москвичам в Гостином дворе в рамках МУФ

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Столица продолжает готовиться к Московскому урбанистическому форуму (МУФ). На одной из его площадок, в Гостином дворе, все желающие смогут погрузиться в важные сферы через инновационные городские проекты.

Например, познакомиться с актуальными трендами здорового образа жизни, одним из которых сегодня считаются "омиксные" технологии, основанные на достижениях наук, изучающих геном человека. Они приходят на помощь в борьбе за наше здоровье и долголетие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоМаксим Селиков
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