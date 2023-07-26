Городские инновационные проекты представят москвичам в Гостином дворе в рамках МУФ

Столица продолжает готовиться к Московскому урбанистическому форуму (МУФ). На одной из его площадок, в Гостином дворе, все желающие смогут погрузиться в важные сферы через инновационные городские проекты.

Например, познакомиться с актуальными трендами здорового образа жизни, одним из которых сегодня считаются "омиксные" технологии, основанные на достижениях наук, изучающих геном человека. Они приходят на помощь в борьбе за наше здоровье и долголетие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

