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Бригады Мосводостока ликвидировали скопление воды на Боровском шоссе в столице

Бригады Мосводостока ликвидировали скопление воды на Боровском шоссе в столице

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Бригады Мосводостока ликвидировали скопление воды на Боровском шоссе. В некоторых районах столицы 26 июля выпало более половины месячной нормы осадков. На улицах города в данный момент дежурят 300 бригад и столько же единиц техники.

Сильные ливни не повлияли на работу метро, все станции работают в штатном режиме. Об этом сообщает Дептранс. При этом возможны локальные задержки наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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