Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На участие в дистанционном электронном голосовании на данный момент подано более 66 тысяч заявок. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Больше 12 тысяч москвичей в ближайшее время переедут в новые квартиры в рамках реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.