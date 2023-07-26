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Политика

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды" началось в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Мурановской улице стартовал в столице

"Мой район. Обратная связь": второй этап благоустройства начался у станции "Нижегородская"

"Мой район. Обратная связь": дом Розенфельда отреставрируют в Замоскворечье

Фестиваль культуры стран Латинской Америки состоялся в Москве

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Собянин: по программе реновации скоро переедут еще более 12 тыс москвичей

Движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов

Собянин: столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На участие в дистанционном электронном голосовании на данный момент подано более 66 тысяч заявок. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Больше 12 тысяч москвичей в ближайшее время переедут в новые квартиры в рамках реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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