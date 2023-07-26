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Фестиваль культуры стран Латинской Америки состоялся в Москве

Фестиваль культуры стран Латинской Америки состоялся в Москве

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В Москве состоялся фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. О направлениях делового и экономического сотрудничества с государствами этого региона рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

В 2022 году Москва провела первый фестиваль стран Латинской Америки. Тогда город активно поддержали посольства, и было принято решение сделать мероприятие ежегодным и традиционным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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