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Москвичам рассказали, что парковка в столице остается платной 26 июня

Москвичам рассказали, что парковка в столице остается платной 26 июня

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Несмотря на то, что понедельник, 26 июня. считается выходным днем, парковка в столице остается платной. Как разъяснили в АМПП, в соответствии с постановлением правительства, стоянка в городе может быть бесплатной только по праздничным дням.

При этом 26 июня является нерабочим днем, однако это не праздник. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила остановки и парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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