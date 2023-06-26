Москвичам рассказали, что парковка в столице остается платной 26 июня

Несмотря на то, что понедельник, 26 июня. считается выходным днем, парковка в столице остается платной. Как разъяснили в АМПП, в соответствии с постановлением правительства, стоянка в городе может быть бесплатной только по праздничным дням.

При этом 26 июня является нерабочим днем, однако это не праздник. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила остановки и парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.