В столице началась реконструкция лютеранской часовни Введенского кладбища

Реконструкция лютеранской часовни Введенского кладбища началась в Москве. Специалисты приводят в порядок объект культурного наследия.

Застройка для Москвы редкая, подчеркнули в профильном департаменте. Алексей Емельянов отметил, что комплексную реконструкцию там проводили сравнительно недавно – в 1090-е, но с тех пор износилось покрытие, поэтому краску и штукатурку решили обновить.

С разрешения Мосгорнаследия специалисты расчищают фасады, цоколь и декор. Следующим этапом станет шпаклевка и покраска стен. Цвета останутся прежними: белый и светло-серый. Работы проведут и внутри часовни.

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