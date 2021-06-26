Москвичей предупредили о возможном новом температурном рекорде

Москвичи спасаются от аномальной жары у водоемов. Пока на улице плюс 31, однако синоптики предупреждают, что сегодня столбики термометров могут подняться до плюс 35-ти.

В Подмосковье ожидается и до плюс 36. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.