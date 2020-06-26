"Интервью": Рафик Загрутдинов – о строительстве во время пандемии коронавируса

Название: интервью

Гость: Рафик Загрутдинов

Ведущая: Елена Павлова

Для кого: для жителей столицы

Набирает ли строительство прежние темпы после режима самоизоляции? Об этом в программе "Интервью" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.