"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 4 балла. Плотный поток сформировался на проспекте Мира.

Затруднено движение на Третьем транспортном кольце. Придется сбросить скорость на Можайском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.