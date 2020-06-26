"Утро": до 27 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в пятницу, 26 июня. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.