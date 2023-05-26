Выставка в честь 200-летия со дня рождения Островского откроется на Арбате

Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского, откроется на Арбате. Уникальные эскизы декораций и костюмов, архивные афиши и фотографии москвичи смогут увидеть с 27 мая. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Посетители смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века и до современности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.