12:00Культура
Выставка в честь 200-летия со дня рождения Островского откроется на Арбате
Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения драматурга и писателя Александра Островского, откроется на Арбате. Уникальные эскизы декораций и костюмов, архивные афиши и фотографии москвичи смогут увидеть с 27 мая. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Посетители смогут проследить театральную историю произведений Островского с конца XIX века и до современности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.