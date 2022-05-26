Городские службы переведены в режим готовности из-за непогоды

Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

В Москве прогнозируется дождь, наиболее интенсивными осадки будут предстоящей ночью. При этом непогода сохранится в течение всей пятницы и будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

