В столице начали подготовку к сдаче нескольких крупных спортивных объектов

В Москве готовятся сдать сразу несколько крупных спортивных объектов. За последние годы в городе их стало в два раза больше. Об этом сообщили в мэрии.

Десятки тысяч жителей теперь могут пешком от дома прогуляться до бассейна или тренажерного зала. И таким образом заниматься спортом регулярно.

Какие объекты будут готовы уже этим летом? И как идет строительство с учетом санкций? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.