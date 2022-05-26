Столичный трафик оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе – 200 километров.

Движение на Шоссе Энтузиастов затруднено в направлении центра, сразу после 3-й Владимирской улицы. При съезде на дублер дорогу не поделили два автомобиля. В результате ДТП перекрытыми оказались две полосы, затор успел растянуться на 1 километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.