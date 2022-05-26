Специалист ЦОДД сообщил, что загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движения на дорогах Москвы оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 250 километров.

На юге ТТК на Чурской эстакаде затруднено движение в обоих направлениях. Дорожные работы заняли крайние левые полосы. Отсюда и затруднения на 1 километр по внешней и почти на 5 километров по внутренней стороне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.