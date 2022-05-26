Столичный трафик оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 264 километра.

Столкновение двух автомобилей затрудняют съезд с Бутырской улицы на внешнюю сторону ТТК. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.