Специалист ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что движение на дорогах столицы оценивается в 1 балл.

На МКАД после Липецкой улицы проводятся работы по замене асфальта, рабочие заняли 3 левых полосы. В ближайшее время работы будут завершены и движение восстановится. Затруднение составляет два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.