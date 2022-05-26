В столице началось благоустройство Ленинского проспекта – Бирюков

В Москве началось благоустройство Ленинского проспекта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. В 2022 году работы проводят на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.

Под землю уберут провода, заменят дорожное покрытие, обновят тротуары. Также обещают высадить много новых деревьев и кустарников. Появится и живая изгородь.

У Пироговской больницы приведут в порядок сквер. Вдоль улицы Орджоникидзе сделают уютные зоны отдыха. А у входа в Нескучный сад будет пешеходная аллея. Для автомобилистов сделают парковочные карманы, а для тех, кто передвигается на велосипедах – 130 велопарковок.

Пассажиры общественного транспорта после окончания благоустройства смогут пользоваться почти 30 остановочными павильонами нового поколения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.