Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 142 километра.

На внешней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе неисправный автомобиль снижает скорость потока. Движение затруднено на один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.