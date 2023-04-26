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Летняя пассажирская навигация начала работу в столице

Летняя пассажирская навигация начала работу в столице

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На Москве-реке открыли шлюзы. Это событие означает начало летней навигации в столице.

Правда, официально речные суда запустят только в субботу, 29 апреля. Торжественная церемония состоится на Северном речном вокзале.

Этот сезон будет особенным, так как в столице откроется первый маршрут общественного речного транспорта. Электросуда будут возить пассажиров от парка "Фили" до Киевского вокзала. На маршруте пока будут курсировать около 10 судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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