Столицу украсят около 14 млн разноцветных тюльпанов к майским праздникам

К майским праздникам в Москве распустятся почти 14 миллионов тюльпанов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Площадь клумб в городе превысит 220 тысяч квадратных метров. К сезону цветения в столице готовились заранее, луковицы высадили еще осенью. Выбрали несколько сортов тюльпанов с желтыми, багряными, белыми и нежно-розовыми оттенками бутонов. Всего в этом году город украсят 55 миллионов цветов.

Самые большие цветники традиционно будут на Манежной площади, в сквере у Большого театра, а также на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в Парке Победы на Поклонной горе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.