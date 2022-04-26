На территории усадьбы "Кусково" начал распускаться шафран весенний

В Москве, помимо первоцветов, начали распускаться и другие растения. Чтобы посмотреть на шафран весенний, можно отправиться в усадьбу "Кусково".

Шафран весенний относится к ирисовым, также это семейство называют касатиковыми. Цветет он обычно в марте – апреле. Встретить его можно в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. В России он более известен как крокус весенний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.