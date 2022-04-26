В Москве увеличат количество парклетов в формате летних веранд

Власти Москвы расширяют эксперимент с парклетами. Об этом попросили столичные рестораторы. Парклеты – это открытые зоны отдыха у кафе, которые размещаются на месте автопарковок.

Теперь их приравняют к полноценным летним верандам. Пока в Москве только три парклета, но скоро станет намного больше. Согласно опросам, данная идея очень понравилась москвичам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.