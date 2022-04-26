Новая транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей

На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей появится новая развязка. Это один из важнейших проектов Московского скоростного диаметра. Об этом сообщили в мэрии.

Когда откроют магистраль? И сколько времени в пути она позволит сэкономить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.