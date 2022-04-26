Билетный центр с терминалами самообслуживания откроется на ВДНХ 1 мая

С 1 мая на ВДНХ заработает билетный центр с терминалами самообслуживания. Там можно будет купить билеты в музеи, на концерты, спектакли, экскурсии и другие мероприятия, проходящие в павильонах выставки.

Билетный центр ВДНХ представляет собой павильон светло-бежевого цвета, украшенный декоративными колоннами. Он расположен недалеко от главного входа, немного левее.

Работать павильон будет ежедневно с 10:00 до 21:00. Оплатить там билеты можно только с помощью банковских карт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

