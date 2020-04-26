В Москве появится серфинг-парк

В Москве откроется уникальный серфинг-парк, там экстремалы смогут ощутить эффект полного погружения. Площадка будет крытой, а значит, кататься на волнах можно будет круглый год .

Также там обустроят настоящий пляж с пальмами. Серфинг-парк разместится на территории Мнёвниковской поймы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.