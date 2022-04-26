В Москве прошла репетиция парада Победы. Ее особенность заключалась в том, что на Красную площадь пока не выводили технику.

Механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны занимались изучением предполагаемого маршрута движения техники, в том числе для возвращения во временный парк техники.

Еще две ночные репетиции парада Победы состоятся 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.