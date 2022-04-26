Первые бесконтактные кнопки появились на светофорах в Москве

В Москве появились первые бесконтактные кнопки на светофорах. Теперь для переключения светофора достаточно поднести руку.

Новые кнопки можно найти на по адресам Бережковская набережная дома 22, 24, Лесная улица – 2-й Лесной переулок, Георгиевский проспект, улица Летчицы Тарасовой, улица Косыгина, дом 9, Зеленоград – Центральный проспект, корпуса 128, 241.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, после окончания тестирования власти будут думать и о дальнейшем распространении проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



