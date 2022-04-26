В Москве начали устанавливать парклеты – это пространства для отдыха, расположенные прямо у проезжей части. В этом году их решили прировнять к полноценным летним верандам.

Установку и обслуживание возьмут на себя рестораторы, а посетителей будут обслуживать официанты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.